Di Vaio: "Piccoli è un grande attaccante, può andare per anni in doppia cifra in Serie A"

Il direttore bolognese ha parlato del nuovo attaccante rossoblù

In occasione del pre-partita della sfida in trasferta contro il Napoli, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'acquisto dell'ex attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli.

Le dichiarazioni del DS

Sollecitato sulle ragioni del consistente sforzo economico profuso per ingaggiare il centravanti, il dirigente rossoblù ha sottolineato la fiducia nel calciatore: "Abbiamo puntato su di lui convinti che debba ancora mostrare tutto il suo reale valore; ha le qualità per garantire un rendimento in doppia cifra per diverse stagioni. Vanta una profonda conoscenza della Serie A e nella nostra rosa troverà l'ambiente ideale per valorizzare al meglio le proprie caratteristiche."

I dettagli dell'operazione

I felsinei hanno infatti piazzato un colpo di rilievo rilevando il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto — legato al raggiungimento della permanenza nella massima serie — per una cifra complessiva pari a 20 milioni di euro.