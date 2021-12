Di Marzio: “Vlahovic, prima l’Europa con la Fiorentina, poi l’addio. Ikoné primo colpo”

“Lo snodo principale riguarda il futuro di Vlahovic – ha scritto Gianluca Di Marzio a TMW -, che avrebbe deciso di rimanere a Firenze fino a giugno e salutare la Fiorentina solo in estate, magari dopo averla aiutata a centrare un piazzamento in Europa. Capitolo rinforzi: tutto fatto per l’arrivo di un nuovo esterno offensivo già da gennaio, si tratta di Ikoné del Lille”.

