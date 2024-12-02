Di Marzio svela: "Bove è stato estubato in mattinata, è sveglio, lucido e risponde alle domande"

Esclusi danni neurologici e cardiologici. Oggi altri esami per lui

Sono stati momenti di paura, quelli vissuti ieri, 1 dicembre, a Firenze per Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina ha accusato un malore durante il match contro l'Inter, sospeso al 17° minuto. Con il gioco fermo dopo un gol annullato a Lautaro Martinez, Bove si è accasciato a terra da solo mentre si stava allacciando le scarpe. Trasportato immediatamente all'ospedale Careggi, Bove ha trascorso la notte riposando bene. Al momento è sveglio e lucido.

Edoardo Bove ha riposato bene nel corso della notte, che ha trascorso in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica. In mattinata è stato estubato. Attualmente è sveglio e lucido, e risponde alle domande. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici. Si prospetta per lui una giornata di esami. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1D-d44dCcz04PRbexj3Epruai5qPxtq1EuAnWl65lweUSarPW7-GUt6Ds_aem_mekI5FCLnnT40ezlwDrehA