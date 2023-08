Di Marzio: “Stasera contatto tra Fiorentina e Spezia per Nzola. Operazione da circa 10 milioni di euro”

Mbala Nzola si avvicina a grandi passi alla Fiorentina. Il centravanti dello Spezia è da tempo nel mirino del club viola e oggi potrebbe essere uno dei giorni decisivi per chiudere l’operazione. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è previsto un contatto tra i due club questa sera per trovare l’intesa. Potrebbe essere l’incontro definitivo per un’operazione da circa 10 milioni di euro.