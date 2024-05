Di Marzio rivela: “Per il post Burdisso la Fiorentina pensa a Goretti della Reggiana, già cercato in passato”

Dopo l’addio di Nicolas Burdisso, l’attuale direttore tecnico del club non rinnoverà infatti il proprio contratto in scadenza il 30 giugno, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo profilo per il ruolo di direttore sportivo. A Firenze si pensa a Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Reggiana che era già stato in ballo prima di Burdisso. È ora uno dei nomi forti valutato dal club viola anche se la trattativa non è ancora in fase avanzata. In settimana Goretti incontrerà il patron della Reggiana per discutere del suo futuro ma la Fiorentina sta seriamente pensando a lui. In due stagioni come direttore sportivo della Reggiana, Goretti ha ottenuto la promozione dalla Serie C l’anno scorso e la salvezza quest’anno in Serie B. Lo scrive Di Marzio

