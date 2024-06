Di Marzio rivela: “Italiano non è convinto di andare al Bologna. Servirà l’incontro per convincerlo”

Il Bologna punta Vincenzo Italiano. L’allenatore ex Spezia è infatti il prescelto dei rossoblù come raccontato da diverse settimane. L’incontro sarà importante per definire bene le strategie, i dettagli e l’intesa economica tra l’allenatore, il suo entourage e il Bologna. L’attuale allenatore della Fiorentina non ha ancora detto sì, ma vuole pensarci bene e prendere la giusta decisione sul futuro. Italiano – dopo la partita contro l’Atalanta – ha di fatto salutato Firenze per i tre anni vissuti in panchina. In pole per i viola c’è infatti Raffaele Palladino che nella giornata di oggi lunedì 3 giugno è arrivato in città per trovare l’intesa definitiva. In questo incastro di allenatori, dunque, Thiago Motta finirà alla Juventus con Palladino che dovrebbe sostituire Italiano alla Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà

LE CIFRE DELL’ARRIVO ALLA FIORENTINA DI PALLADINO