Di Marzio: "Piccoli piace al Genoa, se resta Kean può essere ceduto al Grifone in prestito"

Il giocatore viola può lasciare Firenze con destinazione Genova

La Fiorentina sta lavorando per sistemare l’attacco, ma il futuro della linea offensiva passa da una serie di incastri: «La Fiorentina vuole trattenere Kean a meno di offerte davvero clamorose», spiega Gianluca Di Marzio raccontando gli ultimi intrecci di mercato, nei quali la posizione dell'ex Juventus si lega a doppio filo a quella di Roberto Piccoli.

Per il centravanti classe 2001 si sta scatenando una vera e propria corsa a due: «Sul giocatore c’è da tempo l’interesse della Lazio, ma nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Genoa guidato da Daniele De Rossi». Per Piccoli si tratterebbe di un ritorno in rossoblù, dopo la breve parentesi nella seconda metà della stagione 2021-2022 chiusa senza troppi acuti: «Andare a Genova rappresenterebbe un'occasione preziosa per rilanciarsi e trovare continuità».

Le due operazioni restano tuttavia strettamente connesse. «Se Kean alla fine rimarrà a Firenze, allora la trattativa per la cessione di Piccoli si potrà sbloccare in tempi brevi», sottolinea Di Marzio. «In caso contrario, appare davvero difficile che la Fiorentina decida di privarsi contemporaneamente di entrambi i propri terminali offensivi».