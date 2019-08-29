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Di Marzio, per il futuro i viola pensano a Pedro Arthur del Flamengo. La Fiorentina lo vuole in Italia già nel 2020

La Fiorentina guarda anche al futuro e pensa a Pedro Arthur del Flamengo. Talento brasiliano, il club viola vuole prenderlo ora con opzione di portarlo in Italia già a gennaio 2020. Si tratterebbe di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 08:46
Di Marzio, per il futuro i viola pensano a Pedro Arthur del Flamengo. La Fiorentina lo vuole in Italia già nel 2020 -
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La Fiorentina guarda anche al futuro e pensa a Pedro Arthur del Flamengo. Talento brasiliano, il club viola vuole prenderlo ora con opzione di portarlo in Italia già a gennaio 2020. Si tratterebbe di un investimento importante per un giovanissimo calciatore, classe 2002.

 

Gianlucadimarzio.com

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