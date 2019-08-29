Di Marzio, per il futuro i viola pensano a Pedro Arthur del Flamengo. La Fiorentina lo vuole in Italia già nel 2020
La Fiorentina guarda anche al futuro e pensa a Pedro Arthur del Flamengo. Talento brasiliano, il club viola vuole prenderlo ora con opzione di portarlo in Italia già a gennaio 2020. Si tratterebbe di...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 08:46
La Fiorentina guarda anche al futuro e pensa a Pedro Arthur del Flamengo. Talento brasiliano, il club viola vuole prenderlo ora con opzione di portarlo in Italia già a gennaio 2020. Si tratterebbe di un investimento importante per un giovanissimo calciatore, classe 2002.
Gianlucadimarzio.com