L’avventura di Pedro in viola sembra al capolinea. L’attaccante classe 1997, potrebbe infatti far ritorno in Brasile ma questa volta al Flamengo: il club brasiliano avanza nella corsa al giocatore, con il calciatore che dovrebbe lasciare la Fiorentina a titolo definitivo. Nella mattina di mercoledì è previsto un incontro a Firenze tra le parti per provare a definire il tutto.

Gianlucadimarzio.com