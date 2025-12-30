Di Marzio: "Paratici vorrebbe cambiare 10 calciatori. Kean, Gudmundsson, De Gea e Dodò intoccabili"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole:"Credo che la Fiorentina voglia dare fiducia a Vano...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Credo che la Fiorentina voglia dare fiducia a Vanoli, non mi risultano contatti con altri allenatori. Il lavoro di Paratici è già partito, a prescindere dalle ufficialità. Partirà da una rivoluzione, le rivoluzioni a gennaio non sono mai facili e vorrebbe cambiare 10 giocatori. Mantenendo però De Gea, Gudmundsson, Kean, Dodò, Comuzzo e Parisi che sta facendo molto bene. Ha già chieso Brescianini e Samardzic all'Atalanta da capire se l'Atalanta accetterà. Se conosco bene Paratici andrà su Silvetti che è un esterno argentino che gioca in America"