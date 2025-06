Di Marzio: “Nuovi contatti Fiorentina-Genoa per trovare un accordo sulle cifre per Gudmundsson”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio ha dato in questi minuti un aggiornamento sulla situazione legata a Gudmundsson. Infatti tramite un tweet Di Marzio ha scritto che in queste ore sono previsti nuovi contatti tra la Fiorentina ed il Genoa per trovare un accordo sulle cifre per il riscatto di Gudmundsson. Il riscatto dell’Islandese infatti sarebbe a 17 milioni di euro ma il club viola vuole provare a riformulare un accordo diverso con la società rossoblù, vedremo se ci saranno sviluppi