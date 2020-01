La Fiorentina cerca un terzino sinistro. Dopo il no di Criscito, il club viola ha puntato Pajac: croato, classe ’93 e attualmente al Genoa ma di proprietà del Cagliari. Il giocatore ha totalizzato 12 presenze in questa stagione. Dopo aver chiuso per gli arrivi di Duncan, Igor e Amrabat (che resterà al Verona) la Fiorentina vuole provare a chiudere in extremis anche per Pajac. Avrà tempo fino alle 20 di questa sera.

