Di Marzio: “Maleh, lo Spezia lo vuole in prestito: la Fiorentina potrebbe farlo partire nuovamente”

Lo Spezia ha messo gli occhi su Youssef Maleh. Il giocatore della Fiorentina è finito nel mirino del club ligure che lo vorrebbe in prestito. Dopo una bella stagione con il Venezia, chiusa con la promozione in Serie A, Youssef Maleh è passato alla Fiorentina (che lo aveva comprato nel gennaio 2021 prima di restituirlo in prestito di sei mesi al Venezia). In viola, Maleh ha svolto tutto il ritiro prestagione comprese le due settimane a Moena ma non è ancora sicuro che giochi il prossimo campionato in maglia viola. Ma il rischio di non partire spesso titolare in maglia viola potrebbe essere determinante per le scelte sul suo futuro: a maggior ragione se un club come lo Spezia ha mostrato interesse e vorrebbe acquistarlo con la formula del prestito. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

