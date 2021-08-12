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Di Marzio: “L’Atletico offre 50mln per Vlahovic. La Fiorentina deciderà nei prossimi giorni”

L’Atletico Madrid fa sul serio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 15:41
Di Marzio: “L’Atletico offre 50mln per Vlahovic. La Fiorentina deciderà nei prossimi giorni” - Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, l’Atletico di Madrid fa sul serio per Dusan Vlahovic: pronta un’offerta da 50 milioni per il classe 2000 che potrebbe lasciare la Fiorentina. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro in società con l’agente del serbo e la definitiva decisione sul suo futuro.

Unione Sarda, Pezzella e Milenkovic in uscita: la Fiorentina pensa a Diego Godin

https://www.labaroviola.com/unione-sarda-pezzella-e-milenkovic-in-uscita-la-fiorentina-pensa-a-diego-godin/147949/

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