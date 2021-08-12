Di Marzio: “L’Atletico offre 50mln per Vlahovic. La Fiorentina deciderà nei prossimi giorni”
L’Atletico Madrid fa sul serio
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 15:41
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, l’Atletico di Madrid fa sul serio per Dusan Vlahovic: pronta un’offerta da 50 milioni per il classe 2000 che potrebbe lasciare la Fiorentina. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro in società con l’agente del serbo e la definitiva decisione sul suo futuro.
Unione Sarda, Pezzella e Milenkovic in uscita: la Fiorentina pensa a Diego Godin
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