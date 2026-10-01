Di Marzio: "Genoa, esclusi dai convocati per l'amichevole col Rapid Bucarest Amorim, Bijlow e Messias"
In vista della ripresa del campionato contro la Fiorentina, il Genoa ha organizzato un'amichevole contro il Rapid Bucarest, ma 3 titolari sono stati esclusi dai convocati
Il Genoa di De Rossi domani giocherà un amichevole contro il Rapid Bucarest, per proseguire il lavoro durante la sosta per le nazionali.
Come riportato da Gianlucadimarzio, nei suoi canali social, il Genoa dovrà fare a meno nell'amichevole di tre titolari oltre ai nove giocatori occupati con le proprie nazionali.
L'allenatore gialloblu ha deciso quindi di lasciare a riposo Amorim, Bijlow e Messias i quali rimarranno ad allenarsi a Genova per motivi di opportunità a titolo precauzionale, cercando di recuperarli ed averli a pieno regime, per la sfida della prossima settimana contro la Fiorentina.