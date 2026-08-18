Di Marzio: "Fortini non ha ancora aperto all'Hull City. Si può fare in prestito oneroso con diritto"
Prima dovrebbe rinnovare con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 13:41
L’Hull City fa sul serio per Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il club inglese ha messo nel mirino il giovane talento viola, protagonista nell’ultima stagione con 26 presenze complessive e un assist.
La trattativa tra Fiorentina e Hull City prosegue sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il buon esito dell’operazione dipenderà soprattutto dalla volontà del calciatore, che dovrà dare il proprio via libera al trasferimento in Inghilterra. In caso di partenza in prestito, Fortini dovrebbe inoltre rinnovare il contratto con la Fiorentina, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Lo riporta Gianluca Di Marzio.