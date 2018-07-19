Di Marzio: "Domani la Fiorentina si incontra con l'agente di Marko Pjaca"
La Fiorentina non molla la pista che porta all'attaccante che porta a Marko Pjaca, attaccante della Juventus. Tuttavia, da qualche giorno la trattativa è diventata più complicata visto che la Juve vuo...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 23:19
La Fiorentina non molla la pista che porta all'attaccante che porta a Marko Pjaca, attaccante della Juventus. Tuttavia, da qualche giorno la trattativa è diventata più complicata visto che la Juve vuole vendere il giocatore a titolo definitivo e non in prestito. Intanto domani, riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club viola s’incontrerà con Naletilic, agente del bianconero per provare a sbloccare questa situazione di stallo