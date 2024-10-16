Di Marzio conferma: "In arrivo il rinnovo di contratto di Kouamè con la Fiorentina fino al 2027"

Come annunciato nelle scorse settimane, Kouamè e la Fiorentina si legano fino al 2027. A giugno era scattato il suo rinnovo automatico fino al 2025

La Fiorentina blinda Christian Kouame. C'è l'accordo tra il club e l'attaccante per il rinnovo fino al 2027. La firma è prevista già nella giornata di giovedì 17 ottobre. Si tratterà di un prolungamento di 2 anni rispetto alla precedente scadenza, fissata per giugno 2025. Con questo rinnovo, la Fiorentina blinda un elemento importante della rosa di Palladino. Il classe '97, dopo essere stato spesso un titolare nelle ultime due stagioni con Italiano, sta trovando spazio anche con Palladino. In questa stagione, finora ha collezionato 9 presenze, di cui 6 in Serie A e 3 in Conference League tra girone e preliminari. Lo scrive Gianluca Di Marzio

IL RITORNO A FIRENZE DI MILENKOVIC

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