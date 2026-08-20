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Di Marzio: " Como, domani può arrivare la seconda offerta alla Fiorentina per Kean"

Il club lombardo non molla l’attaccante viola e prepara un nuovo tentativo dopo la proposta respinta dalla Fiorentina

A cura di Andrea Gemignani
20 agosto 2026 23:32
Di Marzio: " Como, domani può arrivare la seconda offerta alla Fiorentina per Kean" -
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Il Como continua a lavorare per Moise Kean. Domani può essere il giorna della formalizzazione di una seconda offerta per Moise Kean. Ricordiamo che la prima di tre giorni fa fu rifiutata e ritenuta troppo bassa per il club viola.

Domani, 21 agosto, può essere la giornata della seconda offerta.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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