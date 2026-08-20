Di Marzio: " Como, domani può arrivare la seconda offerta alla Fiorentina per Kean"
Il club lombardo non molla l’attaccante viola e prepara un nuovo tentativo dopo la proposta respinta dalla Fiorentina
A cura di Andrea Gemignani
20 agosto 2026 23:32
Il Como continua a lavorare per Moise Kean. Domani può essere il giorna della formalizzazione di una seconda offerta per Moise Kean. Ricordiamo che la prima di tre giorni fa fu rifiutata e ritenuta troppo bassa per il club viola.
Domani, 21 agosto, può essere la giornata della seconda offerta.
Lo riporta gianlucadimarzio.com