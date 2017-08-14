Di Marzio: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per Simeone. Si limano i dettagli dell'accordo"
Al Genoa andranno 15 milioni di euro più 3 di bonus. Ci sarà l'incontro tra le due società per definire il tutto" così Gianluca Di Marzio
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 15:26
Trattativa in via di definizione, dopo gli accordi degli scorsi giorni (leggi qui) potrebbe essere oggi il giorno della chiusura per il passaggio di Giovanni Simeone dal Genoa alla Fiorentina. Previsto infatti un incontro in giornata tra le due società per provare a limare gli ultimi dettagli, con il trasferimento che dovrebbe essere completato sulla base di 15 milioni più 3 di bonus. Oggi l'incontro tra Genoa e Fiorentina, si può chiudere per il passaggio del Cholito Simeone in viola.
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