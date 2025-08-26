Di Marzio annuncia: "La Fiorentina rinnova il contratto a Parisi fino al 2029". Prestito in vista?

Fabiano Parisi ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino a giugno 2029, lo ha scritto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Una mossa che potrebbe far pensare ad una cessione in prestito...

Fabiano Parisi ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino a giugno 2029, lo ha scritto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Una mossa che potrebbe far pensare ad una cessione in prestito con diritto di riscatto perchè il nome del terzino sinistro classe 2000 è in uscita dopo che la società viola ha deciso di trattenere l'altro esterno Fortini (e sta trattando il terzino destro Lamptey)