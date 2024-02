Di Marzio annuncia: “La Fiorentina continua a provarci per Ramazani dell’Almeria in prestito”

Ancora in stand by la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson, la Fiorentina starebbe dunque virando verso un altro esterno d’attacco da consegnare a Vincenzo Italiano. Si tratterebbe di un’operazione in prestito per Largie Ramazani dell’Almeria, attaccante belga classe 2001. In Liga ha collezionato 4 gol e 4 assist. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

La @acffiorentina continua a provarci per #Ramazani dell'@U_D_Almeria: sarebbe un'operazione in prestito — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2024

LEGGI ANCHE: ARTHUR FUORI PER AFFATICAMENTO. SALTA IL LECCE