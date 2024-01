Di Marzio annuncia: “Brekalo in prestito all’Hajduk Spalato, superato l’Olympiacos”

Nuova svolta per il futuro di Josip Brekalo. È in chiusura il passaggio del croato, in uscita dalla Fiorentina, all’Hajduk Spalato. Superata la concorrenza dell’Olympiacos che aveva insistito nelle ultime ore.L’Hajduk Spalato è in chiusura per Josip Brekalo. Nella notte, il club croato ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina: prestito oneroso secco. La società viola incasserà 200 mila euroÈ stata superata la concorrenza dell’Olympiacos. Il calciatore potrebbe partire già in giornata. Dopo il mancato ritorno alla Dinamo Zagabria – club in cui era stato lanciato tra i professionisti – per l’attaccante si avvicina il ritorno nel campionato croato, questa volta all’Hajduk Spalato. In questa stagione il croato ha giocato 18 presenze sotto la guida di Vincenzo Italiano, senza trovare nessuna rete. In Italia Brekalo ha vestito anche la maglia del Torino nella stagione 2021/22, collezionando 7 gol e 2 assist in Serie A. Lo riporta Gianluca Di Marzio

