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Di Marzio annuncia: "Barak va all'Apoel Nicosia a titolo definitivo, finita l'avventura in viola"

Il centrocampista ceco va a Cipro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 18:14
Di Marzio annuncia: "Barak va all'Apoel Nicosia a titolo definitivo, finita l'avventura in viola" -
Barak
Apoel Nicosia
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Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, Antonin Barak saluta definitivamente la Fiorentina. È stata infatti trovata la fumata bianca con l'Apoel Nicosia per il passaggio a titolo definitivo del mediano ceco. Il calciatore nato nel 1994 si lascia così alle spalle le ultime parentesi a titolo temporaneo vissute prima in Turchia con la maglia del Kasimpasa e poi con quella della Sampdoria.

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