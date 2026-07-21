Di Marzio annuncia: "Barak va all'Apoel Nicosia a titolo definitivo, finita l'avventura in viola"
Il centrocampista ceco va a Cipro
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 18:14
Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, Antonin Barak saluta definitivamente la Fiorentina. È stata infatti trovata la fumata bianca con l'Apoel Nicosia per il passaggio a titolo definitivo del mediano ceco. Il calciatore nato nel 1994 si lascia così alle spalle le ultime parentesi a titolo temporaneo vissute prima in Turchia con la maglia del Kasimpasa e poi con quella della Sampdoria.