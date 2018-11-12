Di Lorenzo alla Fiorentina a gennaio? Da Empoli fanno sapere che il terzino destro...

Giovanni Di Lorenzo e il futuro, tutto da scrivere. Ma a gennaio, molto probabilmente, sarà ancora con la maglia dell’Empoli. Muro per la cessione nel mercato di riparazione. È una situazione che potr...

A cura di Redazione Labaroviola 12 novembre 2018 17:31

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