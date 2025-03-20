Di Gennaro: "Zaniolo non lo riscatterei. Non gli manca nulla tecnicamente, ma gli manca la fame"

Intervenuto a Lady Radio, lo storico ex calciatore gigliato Antonio Di Gennaro ha parlato di importanti tematiche di casa Fiorentina, esprimendosi sul momento della squadra di Palladino a tutto tondo:...

Intervenuto a Lady Radio, lo storico ex calciatore gigliato Antonio Di Gennaro ha parlato di importanti tematiche di casa Fiorentina, esprimendosi sul momento della squadra di Palladino a tutto tondo:

“La Fiorentina sembra avere svoltato di nuovo dopo l'ottimo periodo delle 8 vittorie di fila. Le successive difficoltà tattiche hanno poi creato problemi ed una flessione importante. Il mercato invernale ha portato risorse, permettendo di riempire l'organico e crescere. Fagioli è uno dei più forti centrocampisti italiani, la viola ha le carte in regola per giocarsi posizioni importanti e battendo le grandi squadre l'ha dimostrato. Occorrerà adesso non perdere punti con le cosiddette "piccole". Nelle successive gare capiremo il campionato: Atalanta e Milan sono squadre forti ma hanno le loro difficoltà, la formazione di Palladino dovrà approfittarne. La Fiorentina deve fare la corsa sul Bologna, che è ad appena 5 punti ed al momento sarebbe in Champions”.

“Fagioli è un centrocampista totale, ha tutto, strappi, gioco corto e lungo, anche la conclusione in porta. L'assist a Mandragora sembra banale ma non lo è affatto. Si vede un giocatore felice che si sta ritrovando, in mediana può fare tanti ruoli. Ndour non è male, ha forza e inserimento, di prospettiva. Folorunsho altro buon giocatore e Mandragora mi ha stupito in positivo. Ancora non si è visto il vero Gudmundsson, il giocatore che vinceva le partite da solo. Zaniolo non lo riscatterei, se nemmeno Gasperini lo ha messo a posto è dura. Eppure non gli mancherebbe nulla tecnicamente, ma sul piano mentale, com'è entrato nelle ultime gare? Gli mancava fame. La Fiorentina deve essere umile, ma ambiziosa. Ciò che è essenziale è aver recuperato compattezza a livello di squadra”.