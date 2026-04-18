“DI FIRENZE VANTO E GLORIA! AVANTI VIOLA”: Vanoli ringrazia i tifosi, quale sarà il suo futuro?

Vanoli carica l’ambiente sui social alla vigilia del Lecce, ma sul suo futuro si aprono scenari tra conferma e possibile addio

Paolo Vanoli ha scelto i social per trasmettere energia e senso di appartenenza al popolo viola. L’allenatore della Fiorentina, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso uno scatto significativo della sfida disputata giovedì sera contro il Crystal Palace, catturando un momento simbolico: la coreografia della curva al momento dell’ingresso in campo.

A rendere il post ancora più incisivo è stata la didascalia, breve ma densa di significato: “Di Firenze vanto e gloria! Avanti Viola. Grazie”. Un messaggio che è un ringraziamento ma che suona anche come una chiamata a raccolta per squadra e tifosi, in vista anche del delicato confronto contro il Lecce. Una partita che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella stagione, avvicinando in modo quasi definitivo la salvezza matematica.

Tuttavia, mentre il campo continua a offrire risposte importanti, sullo sfondo iniziano già a delinearsi i possibili scenari per il futuro. Il mese di giugno potrebbe rappresentare un vero punto di svolta: da una parte c’è l’ipotesi di una conferma di Vanoli, legata ai risultati finali e alla crescita della squadra; dall’altra prende forma l’idea di un nuovo progetto tecnico.

Paratici potrebbe pensare a scelte radicali, a partire proprio dalla guida tecnica, dando il via a un nuovo ciclo con un allenatore diverso e una visione rinnovata.

Per ora, però, l’attenzione resta tutta sul presente. La Fiorentina ha un obiettivo da centrare e un finale di stagione da onorare, con Vanoli in prima linea a guidare la squadra e a tenere alta la tensione emotiva. Il futuro è ancora da scrivere, ma potrebbe non dipendere necessariamente dai risultati delle prossime settimane.