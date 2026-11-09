Di Chiara: "Njie è straripante, in questo calcio chi salta l'uomo fa la differenza sempre"

L'ex terzino viola è intervenuto per parlare del giocatore svedese

Il pareggio spettacolare del Franchi contro la Juventus continua ad alimentare i giudizi degli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio", l'ex difensore e opinionista Alberto Di Chiara ha analizzato i singoli protagonisti del momento in casa viola, soffermandosi sulla crescita di Pellegrino – autore del gol dell'ex (o meglio, della rete pesante) festeggiato con la storica "mitraglia" alla Batistuta – e sulle giocate decisive di Njie, senza tralasciare un'attenta lettura delle dinamiche tattiche viste in campo contro i bianconeri.

L'esultanza di Pellegrino e il ricordo di Batistuta

"Nessuna polemica: Pellegrino ha realizzato una rete pesante e ha voluto rendergli omaggio dopo un gol di fondamentale importanza contro la Juventus, proprio nei giorni in cui tanti ne discutevano. Il legame ideale con Batistuta, che a Firenze ha lasciato un segno indelebile trovando affetto e porte aperte, chissà che non possa riproporsi pure per lui. Probabilmente è stata proprio questa la spinta che l'ha portato a festeggiare in quel modo."

Il momento di grazia di Pellegrino e le sue qualità

"La nota più lieta, al di là dell'esultanza, è che stia guadagnando convinzione e continui ad andare a segno facendo valere la sua abilità principale, ossia lo stacco aereo. Lo osservavo con attenzione già ai tempi di Parma e, senza alcun dubbio, il colpo di testa resta la sua dote migliore grazie a una scelta di tempo eccezionale. Pur con la complicità di una retroguardia bianconera nell'occasione troppo passiva, lui è stato freddo e scaltro. Il suo gol ha permesso ai viola di gestire meglio alcune fasi della gara, specie considerando che a metà della prima frazione la squadra si era lasciata schiacciare troppo dalla Juventus."

L'impatto di Njie

"È un elemento capace di eliminare il diretto avversario in velocità e garantire superiorità numerica. Nel calcio moderno — come in fondo è sempre stato — disporre di una pedina in grado di saltare l'uomo, puntare il fondo e creare il panico nelle difese avversarie fa tutta la differenza del mondo. Identifica il profilo ideale da avere in rosa: adesso spetta a lui dare continuità e cavalcare al meglio questo momento di forma straripante."