Di Chiara: "La Fiorentina non difende sugli esterni, quello è un grande difetto da correggere"

L'ex terzino viola ha parlato del successo col Pisa

Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di A Pranzo con il Pentasport per commentare il successo ottenuto ieri sera dalla Fiorentina in Coppa Italia.

«Nel calcio nulla è mai scontato. I problemi non possono essere risolti nel giro di appena due partite, ma questa squadra aveva bisogno di ritrovare fiducia, soprattutto dopo un periodo in cui sembrava non esserci nemmeno un raggio di sole. Era fondamentale conquistare queste due vittorie, perché i risultati permettono di lavorare con maggiore serenità. Non poteva essere quella vista nelle prime partite della stagione la vera Fiorentina. Ora però bisogna dare continuità a quanto fatto».

Sugli esterni, Di Chiara ha sottolineato l'importanza del loro contributo: «Giocare sulle fasce può diventare decisivo. Per i terzini è fondamentale avere la capacità di percorrere tutta la corsia e garantire presenza sia in fase offensiva che difensiva. Proprio la fase difensiva rappresenta uno dei punti deboli di questa squadra. Anche contro il Pisa, infatti, sono state concesse alcune situazioni pericolose».