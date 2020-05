“Marcao è probabile che possa arrivare in Serie A – ha detto Di Caprio, agente FIFA a Radyospor – Sul difensore ci sono Fiorentina ed Atalanta, so che per entrambi i club è un obiettivo. 9-10 milioni è l’offerta che potrebbe arrivare al Galatasaray. Il calciatore sogna l’Italia”.