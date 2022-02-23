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DG UFA rivela: "Vogliamo prendere Kokorin alla Fiorentina. Se rescinde mi piacerebbe averlo con noi"

Kokorin trova finalmente degli estimatori, anche se è difficile che se ne possa andare alla Fiorentina perchè non vuole rescindere il ricco contratto con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 12:33
DG UFA rivela: "Vogliamo prendere Kokorin alla Fiorentina. Se rescinde mi piacerebbe averlo con noi" - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il portale russo Sports.ru riporta le parole di Shamil Gazizov, presidente dell'Ufa che racconta di essere interessato a Kokorin della Fiorentina. Queste le sue parole: "Ad ora non è realistico. Se rompe il contratto con la Fiorentina, allora dico che mi piacerebbe davvero vederlo con noi".

Ricordiamo però che come detto dal presidente dell'UFA al momento l'attaccante viola non intende risolvere il suo contratto con la Fiorentina

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