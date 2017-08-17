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Designazioni arbitrali: ecco Tagliavento per Inter-Fiorentina. La VAR sarà affidata a Guida...

Ecco la designazione arbitrale completa per la prima di campionato della Fiorentina a Milano, in quel di San Siro, contro l'Inter di Luciano Spalletti e degli ex centrocampisti Matias Vecino e Borja V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 14:32
Designazioni arbitrali: ecco Tagliavento per Inter-Fiorentina. La VAR sarà affidata a Guida... -
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Ecco la designazione arbitrale completa per la prima di campionato della Fiorentina a Milano, in quel di San Siro, contro l'Inter di Luciano Spalletti e degli ex centrocampisti Matias Vecino e Borja Valero.

INTER – FIORENTINA

TAGLIAVENTO
POSADO – VIVENZI
IV: PAIRETTO
VAR: GUIDA
AVAR: DI PAOLO

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