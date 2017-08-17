Designazioni arbitrali: ecco Tagliavento per Inter-Fiorentina. La VAR sarà affidata a Guida...
Ecco la designazione arbitrale completa per la prima di campionato della Fiorentina a Milano, in quel di San Siro, contro l'Inter di Luciano Spalletti e degli ex centrocampisti Matias Vecino e Borja V...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 14:32
Ecco la designazione arbitrale completa per la prima di campionato della Fiorentina a Milano, in quel di San Siro, contro l'Inter di Luciano Spalletti e degli ex centrocampisti Matias Vecino e Borja Valero.
INTER – FIORENTINA
TAGLIAVENTO
POSADO – VIVENZI
IV: PAIRETTO
VAR: GUIDA
AVAR: DI PAOLO