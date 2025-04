Derby di fuoco, arriva la stangata: trasferta vietata per romanisti e laziali fino a fine campionato

Linea dura del Ministero dell’Interno: niente più trasferte per i tifosi di Roma e Lazio fino al termine del campionato. Il provvedimento arriva dopo i gravi disordini scoppiati in occasione dell’ultimo derby capitolino.

La decisione è stata ufficializzata dal CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), su segnalazione dell’Osservatorio Nazionale, che ha evidenziato «rischi concreti per l’ordine pubblico» in vista delle prossime gare.

Le partite interessate dal divieto di trasferta sono:

Lazio : Genoa, Empoli e Inter

Roma: Inter, Atalanta e Torino

Una misura drastica, ma ritenuta necessaria per evitare nuovi episodi di violenza. Le autorità hanno precisato che il provvedimento resterà in vigore fino al termine della stagione, senza eccezioni.