Della Valle presto parlerà alla città per spiegare le sue intenzioni

Come scrive Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, presto Andrea Della Valle parlerà alla città di Firenze. Spiegherà quello che la famiglia intende fare, ovvero chiu...

Come scrive Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, presto Andrea Della Valle parlerà alla città di Firenze. Spiegherà quello che la famiglia intende fare, ovvero chiudere in un cassetto la lettera di cessione della società e aprire un nuovo ciclo. Quali saranno e progetti per il futuro e come intenderà agire per una ripartenza. Quando? Ancora non è stato deciso ma non passerà molto tempo. Per adesso la famiglia Della Valle vuole che passi l’onda emotiva generata dal dramma Astori.