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Della Valle nel mirino anche nella trasferta di Benevento, tanti i cori contro la proprietà

La famiglia Della Valle resta ancora nel mirino della tifoseria, o almeno di parte di essa... Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, sono stati diversi i co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 12:15
Della Valle nel mirino anche nella trasferta di Benevento, tanti i cori contro la proprietà -
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La famiglia Della Valle resta ancora nel mirino della tifoseria, o almeno di parte di essa... Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, sono stati diversi i cori indirizzati alla proprietà nel corso della partita di ieri tra Benevento e Fiorentina. "Della Valle vattene!" è il motivo che, ormai da qualche tempo, ricorre con maggiore frequenza fra i tifosi viola.

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