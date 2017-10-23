Della Valle nel mirino anche nella trasferta di Benevento, tanti i cori contro la proprietà

La famiglia Della Valle resta ancora nel mirino della tifoseria, o almeno di parte di essa... Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, sono stati diversi i co...

La famiglia Della Valle resta ancora nel mirino della tifoseria, o almeno di parte di essa... Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, sono stati diversi i cori indirizzati alla proprietà nel corso della partita di ieri tra Benevento e Fiorentina. "Della Valle vattene!" è il motivo che, ormai da qualche tempo, ricorre con maggiore frequenza fra i tifosi viola.