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Della Valle: "La Fiorentina non molla mai, sarà dura vincere a Bergamo. Grazie tifosi viola"

Le parole del Patron, Andrea Della Valle, al termnie di Fiorentina - Atalanta: "Partita d’altri tempi con emozioni infinite. Questa è la Fiorentina che non molla mai. Ci siamo complicati la serata nei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2019 23:56
Della Valle: "La Fiorentina non molla mai, sarà dura vincere a Bergamo. Grazie tifosi viola" -
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Le parole del Patron, Andrea Della Valle, al termnie di Fiorentina - Atalanta: "Partita d’altri tempi con emozioni infinite. Questa è la Fiorentina che non molla mai. Ci siamo complicati la serata nei primi 20’, nella partita più delicata, ma i nostri ragazzi sono stati bravi e si sono ripresi molto bene. Tra due mesi a Bergamo avremo un solo risultato, sarà durissima ma insieme ai nostri tifosi andremo li per vincere.
Complimenti al pubblico per lo straordinario sostegno e per la bellissima coreografia per Davide che ha commosso tutti noi".

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