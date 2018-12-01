Della Valle: "Dispiace per i tifosi, sprecato tanto. ACF condanna scritte contro Heysel e Scirea"

Andrea Della Valle ha parlato dopo Fiorentina-Juventus, queste le sue parole:

"Mi dispiace soprattutto per i tifosi, la squadra era partita bene, ma purtroppo quando sbagli con squadre come la Juventus vieni subito punito. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiare che non siamo riusciti a fare gol, putroppo con la Juve questo non te lo puoi permettere. Dopo il 2-0 è diventato tutto più difficile. Ora pensiamo subito a domenica. Come Fiorentina, condanniamo con forza il contenuto delle scritte ingiuriose e irrispettose nei confronti dell'ex capitano della Juventus Gaetano Scirea e delle vittime dell’Heysel"