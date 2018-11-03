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Della Valle: "Amaro in bocca per il pareggio, abbiamo provato a vincerla. Grazie tifosi"

Il patron della Fiorentina ha parlato a fine partita, queste le parole di Andrea Della Valle:"E' stata una partita molto fisica giocata sul piano agonistico con la massima intensità. Dispiace aver pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 20:49
Della Valle: "Amaro in bocca per il pareggio, abbiamo provato a vincerla. Grazie tifosi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Il patron della Fiorentina ha parlato a fine partita, queste le parole di Andrea Della Valle:

"E' stata una partita molto fisica giocata sul piano agonistico con la massima intensità. Dispiace aver preso gol alla fine. Abbiamo provato a vincerla fino all'ultimo, il pareggio ci lascia un po' di amaro in bocca ma abbiamo giocato contro una grande squadra. Un grazie di cuore ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine".

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