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Della Valle alla squadra: "Grande impresa contro il Borussia" poi ha parlato anche con Bernardeschi

Ieri al centro sportivo il presidente viola Andrea Della Valle ha parlato e fatto i complimenti a tutta la squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2017 12:33
Della Valle alla squadra: "Grande impresa contro il Borussia" poi ha parlato anche con Bernardeschi -
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Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina ieri Andrea Della Valle era presente all’allenamento della squadra al Centro Sportivo viola. Dopo aver parlato e aver fatto personalmente i complimenti a Bernardeschi ha parlato anche a tutta la squadra: “Contro il Borussia avete fatto una grande impresa, ora bisogna continuare a lottare: nulla è perduto”.

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