Della Valle alla squadra: "Grande impresa contro il Borussia" poi ha parlato anche con Bernardeschi
Ieri al centro sportivo il presidente viola Andrea Della Valle ha parlato e fatto i complimenti a tutta la squadra
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2017 12:33
Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina ieri Andrea Della Valle era presente all’allenamento della squadra al Centro Sportivo viola. Dopo aver parlato e aver fatto personalmente i complimenti a Bernardeschi ha parlato anche a tutta la squadra: “Contro il Borussia avete fatto una grande impresa, ora bisogna continuare a lottare: nulla è perduto”.