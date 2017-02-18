Della Valle alla squadra: "Grande impresa contro il Borussia" poi ha parlato anche con Bernardeschi

Ieri al centro sportivo il presidente viola Andrea Della Valle ha parlato e fatto i complimenti a tutta la squadra

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina ieri Andrea Della Valle era presente all’allenamento della squadra al Centro Sportivo viola. Dopo aver parlato e aver fatto personalmente i complimenti a Bernardeschi ha parlato anche a tutta la squadra: “Contro il Borussia avete fatto una grande impresa, ora bisogna continuare a lottare: nulla è perduto”.