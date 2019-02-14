Della Valle ai campini, congratulazioni alla squadra e premio a Pioli. Ai ragazzi ha detto...

Il Patron Andrea Della Valle è arrivato nella prima mattinata di oggi al Centro Sportivo Davide Astori. È stata l’occasione per congratularsi nuovamente con la squadra e rimarcare la propria soddisfaz...

A cura di Redazione Labaroviola 14 febbraio 2019 13:50

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

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