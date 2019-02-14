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Della Valle ai campini, congratulazioni alla squadra e premio a Pioli. Ai ragazzi ha detto...

Il Patron Andrea Della Valle è arrivato nella prima mattinata di oggi al Centro Sportivo Davide Astori. È stata l’occasione per congratularsi nuovamente con la squadra e rimarcare la propria soddisfaz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 13:50
Della Valle ai campini, congratulazioni alla squadra e premio a Pioli. Ai ragazzi ha detto... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Il Patron Andrea Della Valle è arrivato nella prima mattinata di oggi al Centro Sportivo Davide Astori. È stata l’occasione per congratularsi nuovamente con la squadra e rimarcare la propria soddisfazione per la gara di sabato scorso contro il Napoli. Al tempo stesso ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati sui prossimi impegni di Campionato e Coppa Italia continuando a dimostrare sul campo le qualità e l’atteggiamento delle ultime partite.

Il Patron viola ha anche consegnato a Mister Stefano Pioli un riconoscimento per celebrare le sue trecento panchine in Serie A.

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