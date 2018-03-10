I Della Valle accanto alla Fiorentina: Andrea oggi in ritiro, Diego torna dall'estero per domani...

I fratelli Della Valle stanno facendo di tutto per rimanere vicini alla Fiorentina, in questi giorni successivi al dramma della scomparsa di Davide Astori. Andrea arriverà oggi a Firenze e si unirà al...

A cura di Redazione Labaroviola 10 marzo 2018 15:14

Andrea Della Valle;Diego Della Valle

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