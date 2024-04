Decisivi i cambi di Italiano, sono tre gli effetti positivi del successo. Vincere aiuta a vincere 

Buon per la Viola. Perché vincere aiuta a vincere. E anche perché, pur con tanti big lasciati a Firenze, Italiano e i suoi si prendono un successo che ha almeno tre effetti positivi: dà gratificazione, riapre spiragli europei anche in classifica e mette la Fiorentina nelle migliori condizioni in vista dell’impegno di mercoledì in casa dell’Atalanta, quando in palio ci sarà la finale di Coppa Italia. Decisivi i cambi nella ripresa: Kouame, che ha dato la profondità che mancava e ha segnato di testa l’1-0, e Mandragora, che ci ha messo l’assist per il raddoppio firmato da Ikoné praticamente a porta vuota. Lo scrive il Corriere dello Sport.