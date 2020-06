Domani o dopodomani secondo La Gazzetta di Modena, Roberto De Zerbi incontrerà la dirigenza del Sassuolo per prolungare il suo contratto. Nei prossimi giorni è atteso il comunicato dei neroverdi per ufficializzare l’accordo. La Fiorentina comunque resta vigile sulla situazione, probabilmente a fine stagione cambierà guida in panchina e De Zerbi è uno degli allenatori in lista.