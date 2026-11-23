De Zerbi: "Non continuerò ad allenare a lungo, c'è altro nella vita rispetto al calcio"

Il tecnico dei londinesi ha parlato del suo ritiro dalla panchina

Intervenuto ai microfoni di Canal+, il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi si è soffermato sulle proprie prospettive future, lasciando intendere che la sua avventura in panchina potrebbe non durare ancora a lungo, malgrado un accordo con gli Spurs valido fino al 2029:

"Non credo che proseguirò la carriera da allenatore per molti altri anni. Chi svolge questa professione finisce per mettere il pallone davanti a tutto, ma l'esistenza non può e non deve ruotare esclusivamente intorno al calcio. Adoro questo sport e per me resta un sogno aver raggiunto certi palcoscenici, tuttavia non mi immagino in questo ruolo ancora per molto tempo. Non è ancora l'ora di smettere, ma quel momento arriverà e potrebbe farlo prima del previsto. Desidero rimanere fedele a me stesso e avere sempre la coscienza pulita per guardare gli altri in faccia, soprattutto quando commetto degli errori. Ciò che conta davvero non sono i trofei in bacheca, bensì l'impronta umana che si riesce a lasciare".