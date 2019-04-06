De Zerbi: "Il prossimo anno mi vedo al Sassuolo. Il mio lavoro qua non è ultimato.."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, ha parlato anche del suo futuro. Eccone uno stralcio: "Io qua sto benissimo...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, ha parlato anche del suo futuro. Eccone uno stralcio: "Io qua sto benissimo, spero di rimanere in neroverde, voglio seguire la maturazione dei giovani che ci sono qui. Se qualcuno vocifera, fa parte del gioco, oltre al contratto, lavoro come se dovessi rimanere anni qua, sono cose che non mi spostano". Ricordiamo che l'attuale allenatore dei neroverdi è uno dei nomi piu suggestivi, anche se pare ultimamente in ritardo nelle percentuali di passare alla Fiorentina per la prossima stagione.

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