De Santis: "Se Mastantuono viene a Firenze, avrà lo stesso effetto di Nico Paz al Como, è devastante"

Il talento madrileno può arrivare in viola e sarebbe un gran colpo

L'esperto di calciomercato Lorenzo De Santis, ospite ai microfoni di Lady Radio, ha tracciato il punto su alcuni dei nomi più caldi legati alle trattative della Fiorentina. Riguardo alla situazione di Mastantuono, l'intermediario ha precisato: "Sento di scartare del tutto l'ipotesi di un suo ritorno al River Plate. I piani del Real Madrid prevedono di farlo crescere a titolo temporaneo per una stagione in un club europeo. Si tratta di un profilo capace di determinare fin da subito, un po' come ha fatto Nico Paz".

Passando poi all'analisi di Valdepeñas, ha osservato: "Attingere dal serbatoio di una società come il Real Madrid garantisce quasi sempre profili di caratura superiore. Pur avendo collezionato poco minutaggio con i blancos, la società ripone grande fiducia nel ragazzo, come dimostrano chiaramente i termini previsti per la trattativa".

Infine, si è espresso sul fronte Pellegrino spiegando: "L'affare non si può ancora definire concluso, ma la società gigliata ha già incassato il via libera e il pieno favore del calciatore. La dirigenza si sta muovendo con anticipo per cautelarsi nell'eventualità che Kean possa salutare Firenze".