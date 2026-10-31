De Rossi: "La nostra miglior partita è stata quella contro la Fiorentina, meglio anche della Juventus"
Il tecnico genovese ha parlato della gara del Grifone col Lecce
Alla vigilia dell'incontro con il Lecce, l'allenatore Daniele De Rossi ha riavvolto il nastro fino al successo per 2-1 ottenuto ai danni della Fiorentina durante la consueta conferenza stampa, additandolo come il miglior momento espresso finora dal suo Genoa:
«A mio avviso, la prova di più alto livello sotto l'aspetto meramente tattico e di gioco è stata proprio quella disputata contro la Fiorentina. Durante la prima frazione di gara contro i viola ho intravisto trame davvero interessanti, e va ricordato che siamo scesi in campo partendo dal fondo della graduatoria, occupando l'ultimo o il penultimo posto.»
L'impatto del fattore mentale
Il mister dei liguri si è poi soffermato sull'aspetto psicologico che condiziona il rendimento della squadra:
«In determinate circostanze le gambe faticano a girare a causa della tensione; quando ti ritrovi a galleggiare a quota un punto in classifica, è del tutto naturale che subentri un po' di timore nel giocare la palla.»