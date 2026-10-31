Labaro Viola

De Rossi: "La nostra miglior partita è stata quella contro la Fiorentina, meglio anche della Juventus"

Il tecnico genovese ha parlato della gara del Grifone col Lecce

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2026 16:41
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
De Rossi: "La nostra miglior partita è stata quella contro la Fiorentina, meglio anche della Juventus" -
De Rossi
Genoa Fiorentina
Condividi

Alla vigilia dell'incontro con il Lecce, l'allenatore Daniele De Rossi ha riavvolto il nastro fino al successo per 2-1 ottenuto ai danni della Fiorentina durante la consueta conferenza stampa, additandolo come il miglior momento espresso finora dal suo Genoa:

«A mio avviso, la prova di più alto livello sotto l'aspetto meramente tattico e di gioco è stata proprio quella disputata contro la Fiorentina. Durante la prima frazione di gara contro i viola ho intravisto trame davvero interessanti, e va ricordato che siamo scesi in campo partendo dal fondo della graduatoria, occupando l'ultimo o il penultimo posto.»

L'impatto del fattore mentale

Il mister dei liguri si è poi soffermato sull'aspetto psicologico che condiziona il rendimento della squadra:

«In determinate circostanze le gambe faticano a girare a causa della tensione; quando ti ritrovi a galleggiare a quota un punto in classifica, è del tutto naturale che subentri un po' di timore nel giocare la palla.»

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok