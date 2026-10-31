De Rossi: "La nostra miglior partita è stata quella contro la Fiorentina, meglio anche della Juventus"

Alla vigilia dell'incontro con il Lecce, l'allenatore Daniele De Rossi ha riavvolto il nastro fino al successo per 2-1 ottenuto ai danni della Fiorentina durante la consueta conferenza stampa, additandolo come il miglior momento espresso finora dal suo Genoa:

«A mio avviso, la prova di più alto livello sotto l'aspetto meramente tattico e di gioco è stata proprio quella disputata contro la Fiorentina. Durante la prima frazione di gara contro i viola ho intravisto trame davvero interessanti, e va ricordato che siamo scesi in campo partendo dal fondo della graduatoria, occupando l'ultimo o il penultimo posto.»