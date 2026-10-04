De Rossi: "Il mio pensiero va alla Fiorentina, sarà un banco di prova per la nostra salvezza"

Il tecnico ligure ha lanciato la sfida per sabato prossimo

Nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha fatto una panoramica sulle dinamiche di casa rossoblù, sottolineando come la corsa per non retrocedere passi inevitabilmente dal prossimo scontro con la Fiorentina.

La fase complessa

“Usciremo da questo momento difficile proprio come abbiamo fatto nella scorsa stagione: alcuni successi sono arrivati grazie all'entusiasmo dei più giovani, altri per merito dei senatori. Ciò che conta davvero è che ciascuno si metta a piena disposizione della causa. Il mio traguardo è regalare altre grandi soddisfazioni alla piazza di Genova. In questo ambiente la tranquillità è sempre rimasta salda e riconosco il merito al club di aver mantenuto la pazienza nei miei confronti nonostante i risultati negativi. Ovviamente l'umore non è dei migliori, ma la voglia di riscatto è enorme: alla ripresa il mio focus è rivolto esclusivamente alla sfida contro la Fiorentina, un banco di prova davvero ostico”.

Il punto su Colombo e Traoré

“A rivedere le immagini si è temuto il peggio: la gamba di Colombo è rimasta piantata sul terreno di gioco e dava l'idea di un infortunio grave. Ed è la ragione principale per cui sono apparso così cupo, al di là dell'amarezza per il KO dato che perdere non fa mai piacere. Tuttavia, il match è servito per testare la tenuta di certi elementi: desideravo verificare lo stato di Traoré, che non ritenevo pronto per fare novanta minuti con quei ritmi. Hamed si è gestito bene senza mai andare in affanno, fatta eccezione per qualche copertura saltata; la sua risposta atletica mi ha sorpreso in positivo, è molto più avanti di quanto ipotizzavamo”.