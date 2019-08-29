De Paul sempre più vicino alla Fiorentina. Per il trequartista argentino contratto di cinque anni
Si avvicina Rodrigo De Paul per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le prossime ore possono essere quelle buone per regalare il fantasista argentino all'allenatore Vincenzo...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 01:04
Si avvicina Rodrigo De Paul per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le prossime ore possono essere quelle buone per regalare il fantasista argentino all'allenatore Vincenzo Montella. Domani, a Milano, dovrebbe andare in scena un nuovo contatto tra il procuratore del classe '94 e il club viola. Il contratto dovrebbe essere di 5 anni, e le sensazioni sulla chiusura sono positive. Contestualmente si avvicina ai friulani Remi Oudin del Reims.
Tuttomercatoweb.com