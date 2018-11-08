De Paul rivela: "Stavo per andare alla Fiorentina, poi l'Udinese mi ha detto che ero fondamentale"
Rodrigo De Paul, fantasista dell'Udinese, ha parlato dell'avvicinamento alla viola nello scorso mercato estivo:“C’era la possibilità di andare alla Fiorentina, ma l’Udinese mi ha fatto capire quanto f...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 17:29
Rodrigo De Paul, fantasista dell'Udinese, ha parlato dell'avvicinamento alla viola nello scorso mercato estivo:“C’era la possibilità di andare alla Fiorentina, ma l’Udinese mi ha fatto capire quanto fossi importante per la squadra e alla fine sono rimasto volentieri”, le sue parole a Radio Rivadavia.